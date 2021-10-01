Токио, 1 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Bandai Namco Group представила свой новый логотип и рассказала о новой миссии и стратегии развития. Об этом 1 октября сообщил официальный сайт компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Руководство Bandai Namco пояснило, что приняло соответствующее решение ради укрепления концепции компании с в каждом регионе, разработчики также заявили, что намерены одновременно с этим использовать индивидуальности каждой компании группы.

«Наша конечная цель — дальнейшее повышение ценности бренда группы во всем мире», — сообщила Bandai Namco, отметив, что теперь все компании, в названиях которых присутствуют слова «Bandai Namco», будут использовать новый логотип.

Напомним, официальное объединение компаний Bandai и Namco состоялось 29 сентября 2005 года. Bandai Namco Group специализируется на производстве игрушек, аркадных автоматов, разработке видеоигр, управлении тематическими парками, а также на выпуске различной развлекательной продукции. Компании, в частности, принадлежит известная аниме-студия Sunrise.