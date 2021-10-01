Тюмень, 1 октября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выявлено 239 случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 октября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе было зафиксировано 238 суточных заражений.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 1 октября коронавирусом заразились 61 998 человек, выздоровели 53 888 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 1 октября в регионе скончались 1964 пациента с COVID-19 (на шесть человек больше, чем днём ранее).