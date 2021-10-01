Москва, 1 октября, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Везде, где находится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, всё превращается в цирк. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Там, где Саакашвили, там цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин», — сказал Песков.

По его словам, возможность возвращения Саакашвили в Грузию — «это не наш вопрос».

Ранее Михаил Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию. Власти страны опровергли это заявление.