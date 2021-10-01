Казань, 1 октября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Татарии после прохладных сентябрьских дней начало октября принесет более теплую погоду. Благодаря обширному антициклону, в республике ожидается запоздалое бабье лето. После прохладных ночей в сентябре воздух немного прогреется. В отдельных районах в ночные и утренние часы возможны туманы, сообщает республиканское управление Росгидромета.

Сергей Судейкин. Бабье лето. 1916

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В предстоящие выходные, 2−3 октября, а также в начале следующей недели в Татарии сохранится спокойная погода без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +2…+7 градусов, днем — около +14.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре, по предварительному прогнозу, температура воздуха в Омской области ожидается на 2−3 °С выше нормы. Осадков будет меньше нормы.

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