Москва, 1 октября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил обновлённый порядок ведения государственного реестра медицинских изделий и их производителей, сообщает 1 октября сайт правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

С 1 марта 2022 года в реестре расширится список содержащихся в нём сведений, что должно облегчить планирование закупок и регистрацию новых медицинских изделий.

«Теперь помимо прежних сведений Росздравнадзор будет загружать туда фотографии медицинских изделий, электронные копии инструкций по их применению и самого регистрационного удостоверения. Для цифровых продуктов в области медицины в реестр будут вноситься фотографии электронного носителя и скриншоты их интерфейса», — рассказали в правительстве.

Уточняется, что речь идёт о цифровых программах-помощниках, которые используют врачи при диагностике онкологических заболеваний, а также планировании хирургических операций, мониторинге состояния здоровья пациентов.

В остальном список не изменился, подчеркнули в правительстве.