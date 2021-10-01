Якутск, 1 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Жители Якутии жалуются на то, что в больницах закончились бесплатные лекарства от коронавируса, а главврач больницы в Якутске заявил об отсутствии на фармацевтическом рынке дорогостоящих генноинженерных препаратов для борьбы с этой инфекцией. Ещё один острый вопрос для больниц республики— отсутствие на её территории кислородной станции, пишет телеграм-канал Aartyk.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Читайте также: Заболеваемость коронавирусом в Якутии продолжает бить «рекорды»

"Данный вопрос требует экстренного решения. Сегодня в ЯРКБ за сутки тратится 5 тонн жидкого кислорода, который через каждые 3−5 дней привозят к нам из Хабаровского края. Бывают случаи, когда кислород заканчивается раньше, и мы используем кислородные баллоны», — сказал главврач якутской республиканской клинической больницы Николаев Васильев.

По его данным 30 сентября в медучреждении проходили лечение 407 больных COVID-19, 32 из них в реанимации, 4 — на ИВЛ.

По информации сайта стопкоронавирус. рф, за сутки в республике скончались от коронавируса восемь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии зафиксировано очередное увеличение количества жителей, за сутки заразившихся COVID-19. Их число достигло 215 (днём ранее — 205).