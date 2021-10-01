Киев, , 12:21 — REGNUM Бюджет Украины на 2022 год является антисоциальным, так как власти страны продолжают экономить на наиболее незащищенных категориях украинского населения, таких как пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи. Об этом 1 октября заявил сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко, его слова приводит пресс-служба политической силы.

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«В проекте бюджета закладываются нищенские темпы роста базовых социальных стандартов. Наиболее пострадают от таких решений пенсионеры, реальное благосостояние которых уже ниже уровня 10-летней давности», — отметил Бойко.

Также он указал, что минимальная пенсия по возрасту в 2022 году будет увеличена только на 159 гривен, а все время возрастающие цены на энергоносители будут неподъемными для большей части домохозяйств и в первую очередь — для пенсионеров.

Кроме того, сопредседатель ОПЗЖ уточнил, что в бюджете страны нужно увеличить расходы на компенсацию стоимости коммунальных услуг для социально незащищенных слоев населения, а также обеспечить доступность субсидий для всех тех, кто в них нуждается.

«Это просто издевательство над людьми, которые своим трудом создавали промышленный потенциал нашей страны, развивали науку, строили больницы и школы, а теперь вынуждены вести нищенское существование на 2 тысячи в месяц, экономя на самом необходимом: еде, лекарствах и одежде. Власть обязана защитить пенсионеров и обеспечить им достойный уровень жизни», — подчеркнул Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевики Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) 44 боеприпаса.