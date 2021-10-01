Гороховец, Владимирская область, 1 октября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Во Владимирской области организована проверка по факту ДТП в Гороховецком районе, в котором погибли четыре человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

ДТП

По предварительной информации, 1 октября около 3:00 на 327-м километре трассы М-7 столкнулись грузовик и микроавтобус. Четыре человека погибли, пять — госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Региональная прокуратура организовала проверку. На место происшествия выезжал прокурор Гороховецкого района Андрей Антонов.