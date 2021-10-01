Иваново, 1 октября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский выступил с видеообращением к жителям региона в связи с осложнившейся в регионе эпидемиологической обстановкой и ростом заболеваемости ковидом.

Ivanovoobl.ru / Дмитрий Рыжаков Станислав Воскресенский

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«Ситуация напряжённая, у нас на этой неделе печальный рекорд — максимальное количество людей на койках с аппаратами искусственной вентиляции лёгких. От нас с вами зависит, как ситуация будет развиваться дальше», — отметил Воскресенский.

Он призвал жителей региона вакцинироваться, отметив, что вакцина «реально помогает», тех же, кто не может привиться в связи с противопоказаниями, призвал соблюдать максимальную осторожность — носить маски и минимизировать контакты.

«Отдельно обращаюсь к работодателям. Позаботьтесь, пожалуйста, о здоровье в ваших коллективах, по максимуму переведите людей на дистанционную работу», — добавил Воскресенский.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 сентября, в регионе были ужесточены антиковидные меры — введен режим самоизоляции для пожилых людей, введено требование о тестировании для участников массовых мероприятий, работодателям дано поручение перевести часть сотрудников на дистанционный режим работы.