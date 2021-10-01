Нальчик, 1 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии возбуждено еще одно уголовное дело после падения машины с подъемника, в результате чего погибла туристка. Ранее передано в суд расследованное уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности жизни людей. На этот раз уголовное дело завели на владельца подъемника, неправомерно сдавшего его в аренду другому лицу, сообщили 1 октября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Напомним, в июле 2021 года в ущелье Адыр-су погибла женщина-водитель. Она воспользовалась грузовым подъемником, но в результате неправильно закрепленного на нем автомобиля машина свалилась в пропасть и туристка погибла.

Грузовой подъемник и пешеходная лестница, расположенные в селении Верхний Баксан в ущелье Адыр-су, принадлежали акционерному обществу. Как оказалось, его генеральный директор без согласия совета директоров единолично передал имущество компании в аренду на четыре месяца. Договор об аренде был заключен в июне 2021 года, а уже 3 июля произошел трагический случай.

Следствие считает, что гендиректор при передаче имущества в аренду использовал свои полномочия вопреки интересам акционерного общества. Расследование дела продолжается.

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