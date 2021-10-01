Ростов-на-Дону, 1 октября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 496 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 1 октября. Это на один случай заражения больше, чем накануне.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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Новые носители коронавируса выявлены в 54 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (187), Шахтах (11) и Новочеркасске (десять). Почти 16% заразившихся — люди старше 66 лет, более 22% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области подтверждено 139 123 случая заражения коронавирусом. Выздоровел 120 231 пациент.