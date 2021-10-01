Стокгольм, 1 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Снисходительное, оскорбительное или враждебное обращение на работе представляется гораздо более обычным явлением для людей ближневосточного или африканского происхождения, чем для других сотрудников. Согласно новому исследованию ученых из Университета Лунда, для шведского рынка труда характерен парадокс, поскольку расизм в этом отношении до сих пор не был искоренен. Об этом 1 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Anders Sikvall Флаг Швеции

Мало кто в социал-демократической Швеции называет себя расистом, а у большинства крупных компаний есть как планы по этническому разнообразию, так и антидискриминационная политика. В то же время все общество и не в последнюю очередь рынок труда характеризуются неравенством. К такому выводу в своей работе пришли Мартин Вольгаст и Сима Нурали Вольгаст, работающие на факультете психологии в Университете Лунда.

В исследовании приняли участие 3 000 человек. Как оказалось, те сотрудники, которые родом из Швеции, Западной Европы и Северной Америки, зарабатывают больше, с большей вероятностью проходят обучение без отрыва от работы и сделали больше шагов вверх по карьерной лестнице благодаря продвижению по службе, чем те, кто родился в других частях мира.