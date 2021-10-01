Петропавловск-Камчатский, 1 октября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Правительство РФ внесло изменения в постановлении о создании территории опережающего развития «Камчатка». Планируется существенное увеличение финансирования на создание новых инфраструктурных объектов, об этом на заседании наблюдательного совета ТОР 1 октября сообщил губернатор края Владимир Солодов.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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Финансирование будет предусмотрено на строительство системы теплоснабжения парка «Три вулкана», технологическое присоединение к электрическим сетям резидентов парка, а также площадки ТРК «Паратунка» и строительство дороги к соколиному центру «Камчатка».

"В результате мы получаем существенный эффект от преференциального режима. Уверен, что это позволит нам в ближайшие сроки на практике реализовать важнейшие инвестиционные проекты», — отметил Солодов.

В ТОР «Камчатка» зарегистрировано уже 116 резидентов. В проекты вложено более 20 млрд рублей, создано почти 6 тыс. новых рабочих мест. Планируется, что инвестиции составят 174 млрд рублей, а новых рабочих мест будет создано не менее 11 тыс.

«Бюджетная эффективность на текущий момент показывает положительную динамику: доходы бюджета от ТОР превышают расходы более чем на 4,5 миллиарда рублей», — сообщил директор ООО «УК ТОР «Камчатка» Артём Фирстов.

Как сообщало ИА REGNUM, резидент территории опережающего развития на Камчатке открыл рыбоперерабатывающий завод. Ожидается, что предприятие будет производить более 100 тонн рыбной продукции в сутки.