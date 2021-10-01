Сыктывкар, 1 октября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Сыктывкаре произошло ДТП, в результате которого погибла женщина и пострадал ребенок. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по республике Коми, по данному факту следователи начали проверку.

1ul.ru Пешеход

По данным ведомства, ДТП произошло сегодня утром, 1 октября, на Октябрьском проспекте. Автомобиль под управлением 52-летней женщины совершил наезд на 8-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу. После этого она выехала на тротуар, где совершила наезд на женщину. Сбив пешехода, автомобиль выехал на проезжую часть, где столкнулся с автомобилем Volkswagen.

«В результате ДТП мальчик с травмами был госпитализирован, женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, пострадал водитель Volkswagen», — сообщили в Следкоме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске во вдоре дома под колеса иномарки попал пятилетний мальчик.