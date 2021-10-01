Барнаул, 1 октября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Алтайском крае по состоянию на 1 октября прививки получили 689 788 человек из более двух миллионов жителей.

Kraszdrav.ru Вакцинация

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За последние сутки прирост вакцинированных составил 1996 человек. Такие данные приводит оперштаб. Из общего числа привитых 38 603 жителя региона получили первую прививку (-240 за сутки).

Число полностью привитых граждан составляет 646 508 человек (+2162 за сутки). Также известно о 4677 ревакцинированных (+74 сутки).

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