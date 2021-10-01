Стокгольм, 1 октября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. 1 октября шведский телеканал SVT опубликовал результаты отчета Управления по гендерному равенству, согласно которому почти в 200 местах по всей Швеции сексуальные услуги предлагаются через тысячи онлайн-объявлений примерно на тридцати форумах, посвященных проституции.

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Журналисты отмечают, что предложения о покупке сексуальных услуг также встречается на обычных форумах в интернете, где дети и подростки подвергаются риску сексуальной эксплуатации.

«Проституция, которая раньше в основном происходила на сайтах, используемых именно для этой цели, также переместилась на другие форумы. Например, это касается уже социальных сетей или игр и приложений для детей», — заявила в комментарии SVT представитель Управления по гендерному равенству Фрида Йоханссон.

Напомним, что в Швеции жестко карается покупка сексуальных услуг в уголовном порядке. Согласно шведскому законодательству, наказан должен быть человек, не продающий свое тело, а покупающий секс, поскольку последний пользуется низким социальных статусом и, соответственно, подчиненным положением первого.