Астрахань, 1 октября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Астраханской области 1 октября подтверждено 170 новых случаев заражения коронавирусом — на пять больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 59 тыс. 750 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 862 человека.

За весь период 1672 человека скончались. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,02.