Элиста, 1 октября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Калмыкии уволена заместитель министра экономики и торговли республики Марианна Воробьёва. Это следует из распоряжения за подписью главы Калмыкии Бату Хасикова.

Отставка

«Прекратить 30 сентября 2021 года срочный служебный контракт, заключённый с Воробьёвой Марианной Владимировной, заместителем министра экономики и торговли Республики Калмыкия, освободить её от замещаемой должности гражданской службы и уволить с государственной гражданской службы Республики Калмыкия в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта», — сказано в документе.

ИА REGNUM отмечает, что срочный служебный контракт с Воробьёвой был заключён в 2011 году. До этого она занимала должность заместителя министра труда и социального развития РК.