Джакарта, , 12:12 — REGNUM Исследовательское судно КНР обнаружили у острова Натуна в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Корабль ВМФ Китая U.S. Navy

Начиная с 31 августа Китай отправил корабль Hai Yang Di Zhi 10, он начал проводить исследования на севере острова Натуна. Прошло много времени, пока исследовательское судно не покинуло акваторию Индонезии 29 сентября.

Исследовательское судно сопровождал корабль береговой охраны Китая.

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