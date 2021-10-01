Стокгольм, 1 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. «Либералы» хотят инвестировать в систему школьного образования Швеции на 14 миллиардов крон (€1,38 млрд) больше, чем предложило правительство, в течение следующих трех лет. Об этом 1 октября заявила лидер партии Нямко Сабуни в ходе пресс-конференции, передает новостная служба SVT Nyheter.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

1 октября, в Швеции начинается представление так называемых теневых бюджетов всех оппозиционных партий. Все партии, не входящие в состав правительства или находящиеся в состоянии сотрудничества с правительством, обнародуют свои альтернативы как выглядела бы экономическая политика Швеции, если бы им было позволено принимать решение по бюджету. В случае провала правительственного законопроекта в риксдаге, согласно парламентской процедуре, парламентарии переходят к рассмотрению теневых бюджетов оппозиции.

Сегодня свой первый теневой бюджет представили «Либералы». Более того, партия сделала это впервые с 2018 года, поскольку до лета 2021 года она сотрудничала с правительством в рамках «Январского соглашения» и всегда поддерживала правительственный законопроект по бюджету.