Тайбэй, 1 октября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Тюнинг-ателье RAD на Тайване представило собственную версию рамного пикапа Toyota Hilux. Об этом сообщает портал Carscoops.

Carscoops Toyota Hilux Pathfinder

Проект модернизации пикапа получил название Pathfinder (следопыт). Он выделяется большим передним бампером, оригинальной решеткой радиатора и рельефным капотом, который добавляет облику модели агрессивности.

Также пикап получил комплект расширения кузова и увеличенный дорожный просвет. По центру капота установлены воздухозаборники, еще два расположены на крыше.

Основная часть деталей для тюнинга была создана при помощи 3D-принтера. При окрашивании кузова модели применялась роботизированная установка.

Ранее компания FatBoy Fab Works из ЮАР представила версию пикапа Toyota Hilux, оснащенную мотором от седана Toyota Century.

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