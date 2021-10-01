Гётеборг, Швеция, 1 октября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Гётеборге (запад Швеции) продолжается полицейская операция по поимке заочно арестованного мужчины, подозреваемого в организации мощного взрыва в центре города, в результате которого пострадали 16 человек. Об этом 1 октября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Взрыв ранним утром 28 сентября в одном из многоквартирных домов Гётеборга потряс всю Швеции. Со словами соболезнования тогда выступили премьер-министр страны Стефан Лёвен и министр внутренних дел Микаэль Дамберг.

После получения первых зацепок 30 сентября Полиция Швеции незамедлительно провела обыски в одном из частных домов, где мог скрываться подозреваемый, но безуспешно — его там не оказалось.

«Полиция продолжает осуществлять неослабевающие попытки в поисках этого человека по разным адресам», — заявила в комментарии SVT представитель Полиции Швеции по региону «Запад» Йоханна Сторм.