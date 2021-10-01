Киев, , 12:31 — REGNUM Потеря венгерского направления в транзите российского газа тяжела для Украины экономически, но ещё хуже для Киева её политические последствия, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 1 октября.

Как сообщалось ранее, 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы юго-восточной Европы. Соответствующий контракт был подписан в сентябре 2021 года. Транзит газа в Венгрию через территорию Украины прекращен.

« Провал, в который затолкал себя киевский режим своей враждебной позицией по «Северному потоку — 2» и, в целом, политикой в отношении нашей страны, становится всё глубже. Потеря венгерского направления в транзите российского газа ч е рез Украину — это очень серьёзная потеря. Она тяжела экономически, но ещё хуже для Киева её политические последствия, имиджевые потери.

Теперь украинцы кипят, призывают Европейскую комиссию «разобраться» с Венгрией, но трудно представить, что ЕС поддержит сомнительного претендента в споре со страной, которая уже является членом ЕС достаточно длительное время. Кроме того, ясно, что венгры, у которых с ЕС отношения непростые, просчитали все возможности нападок с его стороны в этом контракте с «Газпромом». Так что ничего украинцам сделать не удастся.