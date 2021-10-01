Барнаул, 1 октября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 1 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 5455 человек, причём вновь 25 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 534 (+5 за сутки), из них 233 подключены к аппаратам ИВЛ (-1 за сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (17 394 человека, +48 за в сутки) и ОРВИ (51 823 человека, +199 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 723 детей (+26 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (77 932 человека, +260 за сутки) новый вирус победили 59 505 человек (+98 за сутки).

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило 7880 (+243 за сутки).

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