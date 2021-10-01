Кызыл, 1 октября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле правоохранители устанавливают обстоятельства наезда на 10-летнего пешехода. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, инцидент произошёл вечером 30 сентября.

МВД Тувы ДТП в Кызыле

По данным ведомства, 34-летний горожанин за рулём Toyota Corona Premio сбил переходившего дорогу по нерегулируемому переходу ребёнка. В результате последний оказался зажат между машиной и металлическим ограждением. Мальчику помогли очевидцы ДТП.

«С диагнозом «открытый перелом левой голени» мальчик был прооперирован и госпитализирован в реанимационное отделение Республиканской больницы №1», — отметили в ведомстве.

В ходе проверки выяснилось, что водитель был пьян, в выдыхаемом им воздухе установлено 10-кратное превышение допустимой нормы этанола. Ранее мужчину восемь раз привлекали к ответственности за различные нарушения. В 2014 году его лишали прав за пьяную езду.