Стокгольм, , 12:16 — REGNUM Предварительное следствие в отношении депутата риксдага Ханифа Бали («Умеренные»), которого обвиняли в растлении несовершеннолетних, прекращено. Об этом 1 октября со ссылкой на заявление прокуратуры сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

Кошмар для депутата парламента Швеции начался, когда «Умеренные» инициировали в отношении него внутреннее расследование после того, как неизвестная несовершеннолетняя заявила, что Бали якобы принуждал его к сексуальному позированию. Тогда же парламентарий обратился в социальных сетях с призывом обратиться в полицию, чтобы он смог защитить свое честное имя в рамках юридического расследования, что и произошло.

«Я не вижу оснований полагать, что представленные изображения представляют собой факт сексуального позирования», — говорится в заявлении прокурора Марии Стеруп.

Прокуратура Швеции пришла к выводу, что состава преступления в действиях Бали не было.