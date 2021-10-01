Кишинёв, 1 октября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Молдавия в октябре будет закупать газ в России по цене $790 за один кубический метр. Об этом 1 октября объявил на брифинге министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«В этом никто не виноват. Искать виновных — это неправильно. Это — исключительная ситуация на мировом рынке», — сказал Спыну.

Он добавил, что переговоры с «Газпромом» об условиях долгосрочного контракта будут продолжены на следующей неделе на полях Петербургского международного газового форума.

Напомним, срок контракта на поставку газа из России в Молдавию истёк 30 сентября. Ранее Спыну заявил, что с «Газпромом» договорились о продлении контракта на месяц «на прежних условиях».