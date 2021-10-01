Москва, 1 октября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Повышение ставки сбора за вылов рыбы в РФ не отразится на розничных ценах, заявил ИА REGNUM глава Росрыболовства Илья Шестаков. «Ставки сбора менялись последний раз более десяти лет назад и давно отстали от реальных рыночных цен. Тем более что нет прямой зависимости между ценами у рыбаков и на прилавке. Поэтому на розничных ценах повышение ставок сбора не отразится», — рассказал чиновник.

Иван Шилов ИА REGNUM Рыба

Несравнимо большее влияние на ценообразование оказывают рыночные факторы, констатировал Илья Шестаков.

Он привел конкретный пример: «Основа российского промысла — охотоморский минтай, и сегодня ставка сбора в расчете на 1 кг рыбы составляет 3,5 рубля, а с учетом льготы — около 53 копеек. При индексации ставка составит 4,3 рубля, а с учетом льготы рыбак будет платить около 65 копеек. Сейчас отпускная цена минтая на Дальнем Востоке — 70 рублей, а розничные цены в Москве — в среднем 150 рублей, то есть налог в розничной цене будет занимать, как и сейчас, менее 0,5%».

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