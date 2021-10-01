Тамбов, 1 октября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Тамбовской области 1 октября подтвержден 121 новый случай заражения коронавирусом — на два больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 43 тыс. 558 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 41 тыс. 304 пациента, в том числе 92 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 909 человек. Шесть новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.