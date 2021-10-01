Владикавказ, 1 октября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Северной Осетии в ряде интернет-ресурсов была опубликована информация о краже вещей и ювелирных украшений у умерших пациентов Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи. Об этом сообщали родные в видеосообщениях. В МВД была организована проверка, по итогам которой возбуждено уголовное дело, сообщили 1 октября в пресс-службе полицейского управления.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Больница

«МВД Северной Осетии сообщает, что по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей УК РФ «Кража». Расследование данного уголовного дела находится на личном контроле министра внутренних дел республики генерал-лейтенанта полиции Михаила Скокова» , — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается также, что расследование преступления доверено специальной группе из числа наиболее подготовленных сотрудников МВД.