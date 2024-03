Токио, 1 октября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Студия Rideon Japan выпустит «тактическую» ролевую игру Mercenaries Rebirth: Call of the Wild Lynx. Анонсирующий трейлер был опубликован 1 октября на YouTube-канале компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Релиз состоится 14 октября 2021 года на консолях PlayStation 4 и Switch. Согласно описанию разработчиков, персонажи Mercenaries Rebirth: Call of the Wild Lynx будут сражаться на изометрических картах, при этом их высотное расположение будет влиять на эффекты, накладываемые поддержкой, и результаты сражений. В ходе боёв герои будут получать очки, на которые можно «покупать» улучшения навыков, смены классов и т.д.

Отметим, что дизайном персонажей занимался художник Сюнсуке Макимура. В рамках франшизы Mercenaries компания Rideon Japan ранее разработала такие игры, как Mercenaries Saga 2, Mercenaries Saga 3 и Mercenaries Wings: The False Phoenix. В январе 2021 года студия также выпустила ролевую игру Blacksmith of the Sand Kingdom.