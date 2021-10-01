Донецк, , 12:04 — REGNUM Боевики Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) 44 боеприпаса. Об этом 1 октября сообщило представительство ДНР в СЦКК.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Отмечается, что при обстрелах применялись гаубицы калибром 122 мм, минометы калибром 120 мм, гранатометы. В зону обстрела попали районы сел Васильевка, Минеральное на донецком и села Ленинское — на мариупольском направлении.

В результате были повреждены вентилятор и насосная станция на донецкой шахте им. Засядько. Жертв и пострадавших среди мирных граждан не зафиксировано.

Как сообщил 24 сентября официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, за неделю ВСУ девять раз обстреляли территорию республики: район Первомайска, районы посёлков Молодёжное, Фрунзе и сёл Калиново-Борщеватое, Берёзовское и Желобок.

Читайте также: ВСУ шесть раз за сутки открывали огонь по Донбассу