Ростов-на-Дону, 1 октября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Студенты Донского государственного технического университета и вузов Китая приступили к созданию мультсериала «Волшебная морковка». Творческая работа будет посвящена уважению и межкультурному взаимопониманию, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

Donstu.ru Персонажи мульсериала «Волшебная морковка»

Молодые аниматоры будут работать в дистанционном формате. Анимационный сериал для дошкольников будет озвучен на двух языках — русском и китайском. Показ состоится в эфире российских и китайских СМИ и на интернет-ресурсах.

По сценарию, главный герой сталкивается с проблемами, типичными для детей, и решает их, попадая в волшебный мир. Для пилотной серии выбрана проблема, с которой сталкиваются дети разных стран — страх темноты. В основу проекта легли авторские работы донской художницы Натальи Чекалиной.