Москва, 1 октября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки госпитализировали 931 человека с подтвержденным коронавирусом. На ИВЛ в больницах столицы находятся 353 пациента. За сутки 62 человека скончались, сообщает 1 октября оперштаб Москвы.

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Медики назвали новые симптомы коронавируса. Одним из таких проявлений стал сильный насморк. Кроме того, у больных с первых дней наблюдаются симптомы, схожие с острым гриппом: боль и першение в горле, высокая температура.