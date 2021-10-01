Калуга, 1 октября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 130 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 1 октября. Днём ранее, 30 сентября, в регионе было зарегистрировано 125 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 48 324 человек, 45 765 человек выздоровели. За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 715 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

По данным министерства здравоохранения Калужской области, в 13 медицинских организациях развернуто 1720 инфекционных коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Резерв коечного фонда составляет 17,7%. На лечении в стационарах находятся 1416 пациентов, из них на инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) — 11 пациентов, на неинвазивной ИВЛ — 79 человека, 1141 пациент — на кислородной поддержке. Охват тестированием составляет 253,3 на 100 тысяч населения.