Якутск, 1 октября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Якутске приостановлено действие правил бесплатного проезда в общественном транспорте для учащихся начальной школы, а дети из средних классов не смогут воспользоваться своими транспортными картами. Эти меры предприняты для того, чтобы не допустить распространение коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе мэрии Якутска.

Homoatrox В общественном транспорте

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«На сегодняшний день все общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования переведены на дистанционную форму обучения. На данный момент работают только дошкольные учреждения», — напомнил, комментируя введённые меры, заместитель начальника управления образования Якутска Мирослав Афанасьев.

Ограничения будут действовать со 2 по 8 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Якутии все учреждения начального и среднего образования переведены на дистанционный формат обучения с 27 сентября до 8 октября. Решение принято в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации по заболеваемости детей острыми респираторными вирусными инфекциями. Не работают в том числе учреждения дополнительного образования и спортивные секции.