Омск, 1 октября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области выявили 365 носителей коронавируса, в том числе 299 человек лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 октября в областном оперативном штабе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Измерение кислорода в крови

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За весь период пандемии в Омской области COVID-19 диагностировали у 84 829 человек. Выздоровели 65 411 человек, в том числе 463 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в регионе было подтверждено 362 случая заражения коронавирусом, выздоровели 466 человек.