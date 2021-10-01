Москва, 1 октября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Совфеде объяснили, зачем западу необходим «проект Грета», и сделали выводы, как быть России.

Council.gov.ru Андрей Климов

«Умные и богатые люди, особенно из США, решили, что сохранить монополию на управление человечеством можно лишь смешав карты в сфере всемирного производства, поставив таких новых экономических гигантов как Китай в затруднительное положение, лишить таких обладателей природных кладовых как Россия их естественных экономических преимуществ», — отметил член Совфеда Андрей Климов в телеграм-канале.

По мнению известных оппонентов, сделать перечисленное удобнее всего под «зеленой» ширмой.

«Для этого, по существу, и нагнетаются околоэкологические страсти. А чтобы процесс шел в заданном большими боссами направлении, вновь извлечена аватарка «Грета», как раз в канун Всемирной конференции ООН по климатическим изменениям (ноябрь с.г., Глазго)», — указал сенатор.

В этой связи парламентарий делает ряд выводов.

«Мы, безусловно, должны активно и эффективно продолжать отечественный курс на укрепление экологической безопасности и защиты среды обитания», — отметил он.

По мнению Климова, на международной арене следует отстаивать подлинные цели устойчивого развития и вместе с другими государствами планеты внедрять здесь лучшие практики.

Также следует избегать ложных целей на этом пути и добиваться равноправия и взаимной выгоды при реализации любых решений, затрагивающих наши национальные интересы (какими бы «Гретами» они не прикрывались).

Еще один вывод — «не допускать спекуляций на «зеленых» темах и их применения в негодных, деструктивных целях, по крайней мере на своей территории».

«Уверен, Россия может и должна стать одним из подлинных локомотивов темы сохранения среды обитания и вместе с другими партнерами создать подлинное движение за оздоровление планеты Земля во имя и на благо всех ее обитателей», — подчеркнул Климов.

Сенатор обратил внимание на то, что на фоне невиданных цен на газ в Европе и зримого провала резкого сокращения «экологически вредных» способов производства энергии в странах Запада, вызвавших остановку многих производств и обещающих проблемное прохождение зимы 2021−2022, премьер-министр Италии, 74-летний экономист Марио Драги в Милане в присутствии журналистов вежливо оправдывался перед 18-летней шведкой Гретой Тунберг.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, цена на газ в Европе в ходе торгов достигла $1199 за тысячу кубометров, побив исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

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