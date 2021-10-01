Волгоград, 1 октября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Представить доклад о ходе проведения проверочных мероприятий по обнаружению массового захоронения животных в Волгограде поручил председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщили ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе ведомства.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета ранее поручал руководителю следственного управления СК по Волгоградской области Василию Семенову организовать проверку информации о жестоком обращении с животными. Теперь региональное ведомство должно представить доклад о ходе проверочных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре волонтёры в Ворошиловском районе Волгограда обнаружили восемь свежевырытых ям, в которых были захоронены чипированные собаки. Питомник, занимающийся отловом животных, проверит Росприроднадзор.