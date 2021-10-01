Владимир, 1 октября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Во Владимирской области 1 октября подтверждено 215 новых случаев заражения коронавирусом — на восемь больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области было зарегистрировано 54 тыс. 443 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 49 тыс. 811 пациентов, в том числе 129 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1974 человека. За последние сутки подтверждено шесть новых летальных случаев.