Ташкент, 1 октября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Гимнастка Оксана Чусовитина, выступающая за Узбекистан, объявила о возобновлении карьеры. Об этом 1 октября она написала в Instagram.

geralt Гимнастика

«Решила готовиться к Азиатским играм 2022 года. Я просто не могу закончить свою карьеру без медали за Узбекистан», — написала Чусовитина.

Ранее 46-летняя Чусовитина выступила на Олимпиаде в Токио, после чего заявила о завершении карьеры.

Летние Азиатские игры состоятся с 10 по 25 сентября 2022 года в Ханчжоу (Китай).

Напомним, Чусовитина является олимпийской чемпионкой 1992 года, трёхкратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы, двукратной победительницей Азиатских игр.