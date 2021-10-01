Москва, 1 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. До конца 2021 года в Москве установят около 10 тыс. «умных» фонарей, сообщил 1 октября вице-мэр столицы Пётр Бирюков.

Цитата из к/ф «Отцы и дочери». реж Габриэле Муччино. 2015. Италия, США Под фонарем

Он рассказал, что программа по установке таких устройств реализуется с 2018 года. Общее число «умных» фонарей по итогам года должно составить 126 тысяч.

В светильники встроены платы, которые передают сигнал в центр управления сетями. Специалисты могут дистанционно регулировать яркость, проверять напряжение и узнавать о нарушениях в работе оборудования.

«Внедрение и применение новых технологий повышает надёжность и эффективность работы наружного освещения, позволяет специалистам в режиме онлайн следить за его работой и оперативно реагировать на возможные неполадки, что, в свою очередь, способствует экономии электроэнергии», — заявил Бирюков.