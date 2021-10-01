Ереван, , 11:59 — REGNUM Армения готова к возобновлению переговоров с Азербайджаном для окончательного урегулирования вопроса о конфликте в Нагорном Карабахе в рамках Минской группы ОБСЕ. Об этом 1 октября заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян во время заявления для СМИ в Ереване со своим коллегой из Чехии Якубом Кулганеком.

Арарат Мирзоян Caroluscoppola

По словам Мирзояна, встречи 23 сентября в Нью-Йорке с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и 24 сентября с главой МИД Азербайджана при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы показали, что мирное и политическое урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе остается в повестке дня.

«Я подтверждаю готовность Еревана возобновить полный процесс мирного урегулирования в рамках Минской группы и по известным принципам», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Армении Аббас Бадахшан Зохури встретился и провёл переговоры с заместителем премьер-министра Армении Суреном Папикяном.