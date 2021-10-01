Новосибирск, 1 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Новосибирске бывший врач государственного медучреждения признан виновным в получении взятки и служебном подлоге. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

ru.torange.biz Коррупция

Установлено, что в апреле 2020 года бывший врач-хирург новосибирской больницы получил через посредника взятку (3750 рублей). За это он незаконно оформил и выдал больничный листок нетрудоспособности женщине без проведения медицинского осмотра.

«Фигурант по делу признал вину в совершении инкриминируемых преступлений и раскаялся в содеянном. Суд окончательно приговорил мужчину к штрафу в размере 25 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.

Отметим, что приговор не вступил в законную силу.