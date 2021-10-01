Липецк, 1 октября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Липецкой области 1 октября подтверждено 238 новых случаев заражения коронавирусом — на девять больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Тест на коронавирус

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Всего на территории региона было выявлено 53 тыс. 268 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 46 тыс. 417 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 253 — за последние сутки.

За весь период скончались 1672 человека. Десять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.