Екатеринбург, 1 октября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Бывший первый замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский станет членом Совета Федерации. Его кандидатуру поддержал 1 октября президиум регионального политсовета «Единой России», сообщает пресс-служба организации.

Екатеринбург.рф Александр Высокинский

Решение о его поддержке было принято единогласно. Теперь его кандидатуру рассмотрит президиум генсовета «Единой России». А затем решение примут депутаты областного Заксобрания, которое он будет представлять.

Отметим, ранее членом СФ от Заксобрания Свердловской области был бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Он занимал этот пост десять лет.