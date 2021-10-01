Уфа, 1 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Некоторые пациенты с COVID-19 вынуждены находиться в коридорах, ожидая свободных мест в палатах Республиканского клинического инфекционного центра в Уфимском районе Башкирии. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба главы республики.

Госпиталь

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Сообщается, что 30 сентября глава Башкирии Радий Хабиров побывал в этом медицинском учреждении и ознакомился с его работой.

«На 30 сентября в центре находятся 429 человек при проектной вместимости госпиталя — 400 коек. Возможности учреждения практически исчерпаны, и люди вынуждены находиться в коридорах, ожидая свободных мест в палатах», — приводит пресс-служба слова главного врача этой Республиканской клинической инфекционной больницы Азата Мухаметзянова.

Отмечается, что большинство пациентов этого центра не получили прививки от COVID-19. При этом 237 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, у шести пациентов фиксируется крайне тяжёлое состояние. 33 пациента лечатся в отделении интенсивной терапии.

«Среди тяжёлых больных нет ни одного вакцинированного пациента», — приводит пресс-служба слова Мухаметзянова.

Глава Башкирии отметил, что руководство Башкирии постоянно отслеживает ситуацию по заполнению коечного фонда медучреждений региона.

«Инфекционный центр в Зубово максимально заполнен, и врачи работают здесь в тяжёлых условиях. Нас настораживает, что жители не вакцинируются против коронавируса. При этом мы видим, что не привитые жители часто переносят болезнь в тяжёлой форме», — отметил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что некоторые организации в Башкирии можно будет посетить лишь при предоставлении сертификата о вакцинации либо справки о перенесённом коронавирусе в течение шести месяцев.