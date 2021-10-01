Тбилиси, 1 октября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили «прячется» на Украине, а не находится в Батуми. Об этом 1 октября заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Kmu.gov.ua Ираклий Кобахидзе

«Этот человек просто обезьяна (я извиняюсь перед всеми обезьянами). Делать оценки этой клоунады невозможно. Я поражаюсь некоторым из вас. Вы так загорелись, со всей серьезностью утверждаете что-то», — сказал Кобахидзе журналистам.

Он сообщил, что специалисты изучают видео, которые Саакашвили сделал якобы из Батуми. Позже будет сделано официальное заявление.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября Саакашвили выложил в соцсети Facebook два видеоролика, на которых он якобы ходит по Батуми. Бывший президент призывает сторонников прийти 3 октября на митинг в Тбилиси. В МВД Грузии отрицают, что он пересекал границу.