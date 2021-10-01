Тюмень, 1 октября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Тюмени вынесен приговор бывшему депутату Тюменской городской думы МуратуТулебаеву и его супруге. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Тюменской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Судом установлено, что в 2018 году бывший депутат и глава муниципального АО «Трасса» Мурат Тулебаев присвоил более 1,11 млн рублей в процессе взаимодействия с муниципальным предприятием «Некрополь» по уборке городских кладбищ. Экс-депутат передавал госконтракты на субподряд подконтрольной ему фирме. Супруга Тулебаева вела бухгалтерскую и финансовую отчётность, составляла все необходимые документы о деятельности подконтрольной фирмы.

Помимо этого, Тулебаев занизил стоимость фактически оказанных услуг АО «Трасса» подконтрольной ему фирме на 650 тыс. рублей.

Чтобы легализовать доход, полученный в результате преступлений, экс-депутат провёл фиктивные сделки и финансовые операции на общую сумму 469 800 рублей, заключая подложные договоры аренды транспортных средств.

Мурат Тулебаев признан виновным в злоупотреблении полномочиями, отмывании денег, присвоении или растрате группой лиц с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. Его супруга признана виновной в соучастии в присвоении и растрате. Оба приговорены к условным срокам: Мурату Тулебаеву назначено наказание в виде трёх лет и шести месяцев лишения свободы и штраф в 60 тыс. рублей, его супруге — два года лишения свободы.