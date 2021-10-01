Пермь, 1 октября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В правительстве Пермского края с 1 октября произошли кадровые изменения, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

На должность министра ЖКХ и благоустройства региона назначен Артем Балахнин, ранее возглавлявший министерство тарифного регулирования и энергетики. Андрей Кокорев, ранее в ранге вице-премьера возглавлявший и министерство ЖКХ, будет продолжать курировать жилищно-коммунальный блок.

И.о. министра территориального развития Пермского края назначена Светлана Усачева, являющаяся первым заместителем ведомства.

Исполнять обязанности министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края будет Вера Ануфриева, работавшая заместителем директора ПГУП «Теплоэнерго» (региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами).